Учора королева, сьогодні – король: Олена Зеленська зустрілася з Чарльзом III – фото

Перша леді України перебуває з офіційним візитом у Великій Британії. В Українському католицькому соборі в Лондоні Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом III.

Олена Зеленська продовжує активно працювати з міжнародними партнерами. Перша леді допомагає чоловікові наближати перемогу, постійно наголошує на необхідності озброєння для України. 29 листопада Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії та наголосила на важливості створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів керівництва Росії.

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Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом III

Під час цього візиту до Великої Британії Зеленська мала нагоду зустрітися з Його Величністю. Світлинами історичної зустрічі вона поділилася в соцмережах. Разом з королем Чарльзом III перша леді побувала в Українському католицькому соборі в Лондоні. Нагадаємо, на початку березня Чарльз був у цьому соборі зі своєю дружиною Каміллою. Тоді монарше подружжя молилося за Україну.