Олена Зеленська зустрілася з Каміллою і королевами в Букінгемському палаці: перші фото
Джерело:Evening Standart
Днями Олена Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом. Вона зустрілася не лише з прем'єром Ріші Сунаком та його дружиною, а й з королевами. Дружина Чарльза ІІІ запросила її в Букінгемський палац.
У вівторок, 29 листопада, королева-консорт Камілла влаштувала зустріч у Букінгемі після того, як минулого тижня там відбувся перший державний прийом зі смерті Єлизавети ІІ. Захід відбувся в рамках соціальної кампанії "16 днів активності ООН проти ґендерного насильства". У Букінгемський палац, окрім королівських персон, запросили першу леді України Олену Зеленську.
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Олена Зеленська зустрілася з Каміллою в Букінгемі
На прийомі Камілла були присутні близько 300 гостей – активістів, політиків, представників селебріті. Серед VIP-персон – королева Бельгії Матильда, королева Йорданії Ранія, кронпринцеса Данії Мері, графиня Уессекська Софі, перша леді Сьєрра-Леоне Фатіма Біо та перша леді України Олена Зеленська.
Камілла пригощала гостей напоями в картинній галереї Букінгему та виголосила першу велику промову у статусі королеви-консорт. Важливо, що тема домашнього насилля одна з ключових у її королівській кампанії.
Сьогодні ми об'єднуємося, щоб протистояти тому, що справедливо називають глобальною пандемією насильства щодо жінок,
– заявила дружина короля Чарльза ІІІ.
Натомість Олена Зеленська з'явилася в Букінгемському палаці, щоб розповісти про сексуальне насильство в умовах війни – зґвалтування жінок і дівчат російськими солдатами. Судячи з фото, які у твіттері опублікувала королівська кореспондентка Кеті Ніколл, першій леді України Камілла приділила особливу увагу.
Олена Зеленська на прийомі в Букінгемському палаці / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Олена Зеленська на прийомі в Букінгемському палаці / Фото з твіттера Кеті Ніколл
Олена Зеленська з королевою-консорт Каміллою / Фото з твіттера Кеті Ніколл
- Нагадаємо, вперше Олена Зеленська була в Букінгемському палаці ще у жовтні 2020 року, коли з чоловіком зустрічалася з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.
- У вересні 2022 вона вже особисто зустрілася з Кейт Міддлтон, коли приїхала в Лондон на похорон королеви Єлизавети ІІ. Вони поспілкувалися в Букінгемі після служби за Її Величністю у Вестмінстерській залі.
- Тоді перша леді України прокоментувала це так: "У скорботний день публічного прощання з Її Величністю королевою Єлизаветою II відбулася тепла, приємна розмова з принцесою Уельською. Я глибоко вдячна за приймання великої кількості наших людей і особисту увагу Її Королівської Високості до них".