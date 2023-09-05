Олена Зеленська зачарувала новим виходом у шоколадному костюмі: фото першої леді

Перша леді України зустрілась з медіа напередодні Саміту перших леді та джентльменів. Вона постала в елегантному образі, обравши стильний костюм.

Дружина президента України організовує третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у Києві. Напередодні Олена Зеленська з колегами зустрілась з медіа, щоб розповісти про розвиток створеної міжнародної спільноти.

Цікаво знати Кохання з першого погляду та 20 років шлюбу: зворушлива історія Олени та Володимира Зеленських

Перша леді розповіла, що за останній рік країни усвідомили, як важливо бути об'єднаними. Вона повідомила, що тема третього саміту – "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього". Ведучим буде актор і письменник Стівен Фрай.

"Йдеться не лише про війну, а й про катаклізми, епідемії, економічні кризи. У ментального здоров'я немає кордонів. І ще одна новація цього року: запускаємо на Саміті абсолютно новий вид міжнародної співпраці – міжнародне медичне партнерство. Для цього до Києва приїздять міністри охорони здоров'я із різних країн", – поділилась перша леді.



Олена Зеленська з колегами / Фото з інстаграму першої леді

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі з представниками медіа дружина президента підібрала стильний та елегантний образ. Вона постала перед камерами у костюмі шоколадного відтінку та молочній сорочці.

Образ першої леді доповнювали вишукані туфлі на високих підборах та аксесуари. Олена Зеленська вклала волосся легкими хвилями та зробила лаконічний макіяж.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Останні образи першої леді