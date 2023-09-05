Олена Зеленська зачарувала новим виходом у шоколадному костюмі: фото першої леді
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України зустрілась з медіа напередодні Саміту перших леді та джентльменів. Вона постала в елегантному образі, обравши стильний костюм.
Дружина президента України організовує третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у Києві. Напередодні Олена Зеленська з колегами зустрілась з медіа, щоб розповісти про розвиток створеної міжнародної спільноти.
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Перша леді розповіла, що за останній рік країни усвідомили, як важливо бути об'єднаними. Вона повідомила, що тема третього саміту – "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього". Ведучим буде актор і письменник Стівен Фрай.
"Йдеться не лише про війну, а й про катаклізми, епідемії, економічні кризи. У ментального здоров'я немає кордонів. І ще одна новація цього року: запускаємо на Саміті абсолютно новий вид міжнародної співпраці – міжнародне медичне партнерство. Для цього до Києва приїздять міністри охорони здоров'я із різних країн", – поділилась перша леді.
Олена Зеленська з колегами / Фото з інстаграму першої леді
Образ Олени Зеленської
Для зустрічі з представниками медіа дружина президента підібрала стильний та елегантний образ. Вона постала перед камерами у костюмі шоколадного відтінку та молочній сорочці.
Образ першої леді доповнювали вишукані туфлі на високих підборах та аксесуари. Олена Зеленська вклала волосся легкими хвилями та зробила лаконічний макіяж.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді
Останні образи першої леді
- Перша леді підібрала подовжений жакет та штани палаццо в шоколадному відтінку для поїздки в Нідерланди. Їх вона поєднала з бежевими підборами-човниками, молочною блузою та сережками.
- У День державного прапора Олена Зеленська одягнула білу вишиванку з чорними квітами бренду Gaptuvalnya. Вона доповнила образ намистом з перлинами, золотим кулоном та золотим тризубом.
- На робочу зустріч з регіональною директоркою ЮНІСЕФ перша леді постала у стильному подовженому піджаку зі штанами в молочному відтінку.