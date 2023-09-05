Жена президента Украины организует третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве. Накануне Елена Зеленская с коллегами встретилась с медиа, чтобы рассказать о развитии созданного международного сообщества.
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Первая леди рассказала, что за последний год страны осознали, как важно быть объединенными. Она сообщила, что тема третьего саммита – "Ментальное здоровье: хрупкость и стойкость будущего". Ведущим будет актер и писатель Стивен Фрай.
"Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, экономических кризисах. У ментального здоровья нет границ. И еще одно новшество в этом году: запускаем на Саммите совершенно новый вид международного сотрудничества - международное медицинское партнерство. Для этого в Киев приезжают министры здравоохранения из разных стран", – поделилась первая леди.
Елена Зеленская с коллегами / Фото с инстаграма первой леди
Образ Елены Зеленской
Для встречи с представителями медиа супруга президента подобрала стильный и элегантный образ. Она предстала перед камерами в костюме шоколадного оттенка и молочной рубашке.
Образ первой леди дополняли изысканные туфли на высоком каблуке и аксессуары. Елена Зеленская уложила волосы легкими волнами и сделала лаконичный макияж.
Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди
Последние образы первой леди
- Первая леди подобрала удлиненный жакет и брюки палаццо в шоколадном оттенке для поездки в Нидерланды. Их она соединила с бежевыми каблуками, молочной блузой и серьгами.
- В День государственного флага Елена Зеленская одела белую вышиванку с черными цветами бренда Gaptuvalnya. Она дополнила образ бусами с жемчужинами, золотым кулоном и золотым трезубцем.
- На рабочую встречу с региональным директором ЮНИСЕФ первая леди предстала в стильном удлиненном пиджаке с брюками в молочном оттенке.