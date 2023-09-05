Жена президента Украины организует третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве. Накануне Елена Зеленская с коллегами встретилась с медиа, чтобы рассказать о развитии созданного международного сообщества.

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Первая леди рассказала, что за последний год страны осознали, как важно быть объединенными. Она сообщила, что тема третьего саммита – "Ментальное здоровье: хрупкость и стойкость будущего". Ведущим будет актер и писатель Стивен Фрай.

"Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, экономических кризисах. У ментального здоровья нет границ. И еще одно новшество в этом году: запускаем на Саммите совершенно новый вид международного сотрудничества - международное медицинское партнерство. Для этого в Киев приезжают министры здравоохранения из разных стран", – поделилась первая леди.



Елена Зеленская с коллегами / Фото с инстаграма первой леди

Образ Елены Зеленской

Для встречи с представителями медиа супруга президента подобрала стильный и элегантный образ. Она предстала перед камерами в костюме шоколадного оттенка и молочной рубашке.

Образ первой леди дополняли изысканные туфли на высоком каблуке и аксессуары. Елена Зеленская уложила волосы легкими волнами и сделала лаконичный макияж.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

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