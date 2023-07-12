Під час своєї промови вона згадала про атаку росіян на Львів, яка відбулася 6 липня. Також наголосила, що Росія невпинно продовжує вбивати українців. До того ж Олена Зеленська згадала, як написала листа до першої леді Литви Діани Науседене та запропонувала створити центр для українських біженців. Вона закликала всіх охочих також долучитися до цієї ініціативи й в такий спосіб допомогти українцям.

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Образ першої леді України

Зустріч Олена Зеленська відвідала у приталеній темно-синій сукні з білим коміром, манжетами та поясом. На своє плаття вона, як і інші перші леді та джентльмени, почепила брошку у вигляді незабудки. Квіти були синьо-жовті. Для себе Олена Зеленська обрала жовту квітку з синьою серединою. Довершили аутфіт чорні лакові туфлі на невисокому каблуку. Також Олена Зеленська одягнула лаконічні невеликі сережки бежевого відтінку.

Волосся першої леді було акуратно вкладене, а на обличчі був макіяж у легкий макіяж з нюдовою помадою на губах.

Олена Зеленська з першими леді та джентльменами інших країн: дивіться фото

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