У шоколадному костюмі та з новою зачіскою: Олена Зеленська взяла участь в обговоренні
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в обговоренні щодо гендерного розриву в оплаті праці. Вона постала в шоколадному костюмі та з хвилястою укладкою.
Олена Зеленська 11 травня взяла участь в обговоренні Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. Основним аргументом стало те, що Україна воює за цінність рівності можливостей, а це напряму стосується гендерної рівності.
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Перша леді нагадала, що жінки є у війську, волонтерських рухах, евакуаційних місіях. Це рівність, але тільки з боку обов'язків. Тому важливо заповнити розрив в оплаті праці з чоловіками.
Щоб наші героїчні жінки, на всіх фронтах, відчули рівність не лише в обов’язках і відповідальності – а ще й в можливостях і справедливості. Щоб кожна жінка, питаючи себе "чи зможу я отримувати за свою роботу справедливу і гідну винагороду?" – завжди могла впевнено відповісти собі "звісно, зможеш!"
– підкреслила Зеленська.
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді
"Це обов'язок держави не лише юридичний, а й моральний – щоб бути найкращою країною для кожної нашої людини".
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді
Образ Олени Зеленської
На зустрічі дружина президента постала у стильному та елегантному образі. Вона обрала комплект вбрання у коричнево-шоколадному кольорі. Це кофтинка та вільний штанний костюм.
Образ Олени Зеленської доповнили чорні туфлі із загостреними носиками та золота підвіска. Змінилась укладка першої леді: вона вкоротила волосся та вклала його хвилястими лініями. Денний макіяж з акцентом на очах став завершенням образу.
Перша леді на зустрічі / Фото з інстаграму Олени Зеленської