Зеленська зустрілася з Урсулою фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн приїхала, щоб обговорити психологічну реабілітацію дітей, які навчаються в бомбосховищах, переїздять до нових країн, мало спілкуються з рідними, друзями або навіть повертаються з Росії, яка їх викрала. Президентка Єврокомісії запропонувала експертну допомогу ЄС.

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Тоді як перша леді України похвалилася, що наші фахівці вже працюють над унікальною програмою допомоги українським дітям і психологічним табором, де реабілітують дітей, які втратили на війни близьких.

Була рада сьогодні зустріти Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Києві та обговорити з нею психологічну реабілітацію українських дітей,

– прокоментувала Олена Зеленська.

Образ Олени Зеленської на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн

Для робочої зустрічі з президенткою Єврокомісії Олена Зеленська обрала діловий образ у розкішному чорному костюмі – подовжений жакет з приталеним силуетом, класичні штани зі стрілками. Цей ансамбль довершила біла сорочка у срібну смужку та улюблені туфлі-човники. Волосся перша леді Україн зібрала у стильну зачіску з косою, а з аксесуарів обрала лише сережки-кульки.

Олена Зеленська на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді

Важливо, що Урсула фон дер Ляєн прибула в Київ у патріотичному образі. На ній яскраво-синій жакет і світло-жовтий топ. Примітно, що це її улюблене поєднання кольорів за останній рік – президентку Єврокомісії часто бачать у синьо-жовтому.

Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді