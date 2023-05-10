Зеленська зустрілася з Урсулою фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн приїхала, щоб обговорити психологічну реабілітацію дітей, які навчаються в бомбосховищах, переїздять до нових країн, мало спілкуються з рідними, друзями або навіть повертаються з Росії, яка їх викрала. Президентка Єврокомісії запропонувала експертну допомогу ЄС.
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Тоді як перша леді України похвалилася, що наші фахівці вже працюють над унікальною програмою допомоги українським дітям і психологічним табором, де реабілітують дітей, які втратили на війни близьких.
Була рада сьогодні зустріти Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Києві та обговорити з нею психологічну реабілітацію українських дітей,
– прокоментувала Олена Зеленська.
Образ Олени Зеленської на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн
Для робочої зустрічі з президенткою Єврокомісії Олена Зеленська обрала діловий образ у розкішному чорному костюмі – подовжений жакет з приталеним силуетом, класичні штани зі стрілками. Цей ансамбль довершила біла сорочка у срібну смужку та улюблені туфлі-човники. Волосся перша леді Україн зібрала у стильну зачіску з косою, а з аксесуарів обрала лише сережки-кульки.
Олена Зеленська на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді
Важливо, що Урсула фон дер Ляєн прибула в Київ у патріотичному образі. На ній яскраво-синій жакет і світло-жовтий топ. Примітно, що це її улюблене поєднання кольорів за останній рік – президентку Єврокомісії часто бачать у синьо-жовтому.
Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді
Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн / Фото з інстаграму першої леді
- Нагадаємо, у кольорах українського прапора Урсула фон дер Ляєн була й тоді, коли зустрічала Олену Зеленську в Європарламенті у вересні 2022 року.