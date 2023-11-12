У стильному total black: Олена Зеленська підкорила образом на робочій зустрічі у Франції

Олена Зеленська поїхала з офіційним візитом до Франції. Знаковим кроком стало те, що у Парижі перша леді взяла участь у церемонії відкриття представництва Українського інституту. Вона виглядала елегантно в стильному total black образі.

Перша леді України для робочої зустрічі підібрала штанний костюм. Цікаво, що днями Олена Зеленська ще зустрічалася з подружжям Макронів, де теж постала у стильному костюмі.

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Олена Зеленська на робочій зустрічі у Франції

Під час відкриття представництва Українського інституту дружина президента поділилася, що про культуру, мову та історію України у світі знають небагато. Тож представництво, за її словами, є чудовим варіантом, щоб це виправити.

Український інститут стане містком для діалогу між нашими культурами, митцями, науковцями та просто небайдужими людьми. Майданчиком для презентації України через концерти сучасної та класичної музики, кінострічки, твори літератури, дискусії та обговорення – усе, що зможе нарешті розказати про нас правду,

– наголосила знаменитість.

Образ першої леді України

, перше представництво Українського інституту вже діє в Німеччині. Так, французьке представництво тепер друге в ЄС.

На заході Зеленська з'явилася в елегантному чорному костюмі, який складався зі штанів-палаццо та піджака на запах із довгими зав'язками. Доповненням до вбрання стали підбори в тон. З аксесуарів перша леді підібрала золотисті сережки у вигляді хрестиків від українського бренду Gunia Project. Крім того, руки Олени Зеленської прикрашала витончена каблучка.

Що стосується зачіски, дружина президента України накрутила волосся в легкі локони та зробила нюдовий макіяж.

Для перегляду фото гортайте направо:

Олена Зеленська в Франції: її попередні вбрання