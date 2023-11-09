У Франції перша леді України виступила з переконливою промовою на початку 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. У супроводі Одрі Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, вона також мала можливість оглянути захопливу фреску, створену відомим французьким художником вуличного мистецтва Крістіаном Гемі. Також дружина президента України урочисто відкрила книжкову полицю в центрі Парижа.

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Образ Олени Зеленської

На робочу зустріч перша леді підібрала стильний двобортний піджак-кімоно від українського бренду The Lake Studio. Він прикрашений квітковою аплікацією, де зображена кульбаба, що символізують сонце, світло та дитячі мрії. Зеленська поєднала графітовий піджак із витонченою чорною спідницею-олівцем і чорним гольфом у тон. На завершення вона доповнила свій образ чорними туфлями на шпильці.

Волосся дружина президента України вклала у легкі локони та зробила натуральний макіяж з нюдовою помадою.

Олена Зеленська у вбраннях вітчизняного виробника