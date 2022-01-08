Олена Зеленська замилувала образом у білому жакеті: різдвяний кадр біля ялинки

На відміну від зірок шоу-бізу Олена Зеленська не хвалилася в мережі кутею та сімейним застіллям. Перша леді України скромно привітала з Різдвом і показала новий образ у вовняному жакеті.

У четвер, 6 січня, Олена Зеленська звернулась до всіх християн, які святкують Різдво за юліанським календарем. Вона побажала, щоб як у цей казковий вечір, так і впродовж усього року затишок, добро та спокій наповнювали кожен дім.

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Усіх, для кого різдвяні вогні сяють сьогодні, – зі святом! Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди,

– писала Олена Зеленська на Святвечір.

Різдвяний образ Олени Зеленської

Чуттєве привітання перша леді доповнила новорічною листівкою біля ялинки. Вона позувала в білому вовняному жакеті з приталеним силуетом, без ґудзиків і коміра. Під лаконічний верх вона підібрала намисто з перлами та золоті сережки-пусети. Зачіска з проділем і святковими локонами довершила ніжний образ Зеленської.

Олена Зеленська в білому жакеті біля ялинки / Фото з інстаграму першої леді України

Ефектні зимові образи Олени Зеленської

На відкритті святкового містечка біля Офісу Президента перша леді з'явилась у білосніжному пальті з чорними ґудзиками та чорній водолазці.

Для закупів у супермаркеті вона обрала ошатний look карамельного відтінку – спідницю за коліна та жакет з V-подібним вирізом.

До хворих діток в лікарні "Охматдит" Зеленська прийшла в джинсах і ніжно-персиковому кардигані.