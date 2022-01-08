Олена Зеленська замилувала образом у білому жакеті: різдвяний кадр біля ялинки
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
На відміну від зірок шоу-бізу Олена Зеленська не хвалилася в мережі кутею та сімейним застіллям. Перша леді України скромно привітала з Різдвом і показала новий образ у вовняному жакеті.
У четвер, 6 січня, Олена Зеленська звернулась до всіх християн, які святкують Різдво за юліанським календарем. Вона побажала, щоб як у цей казковий вечір, так і впродовж усього року затишок, добро та спокій наповнювали кожен дім.
Цікаво У ніжних обіймах: Олена та Володимир Зеленські постали на новорічному фото
Усіх, для кого різдвяні вогні сяють сьогодні, – зі святом! Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди,
– писала Олена Зеленська на Святвечір.
Різдвяний образ Олени Зеленської
Чуттєве привітання перша леді доповнила новорічною листівкою біля ялинки. Вона позувала в білому вовняному жакеті з приталеним силуетом, без ґудзиків і коміра. Під лаконічний верх вона підібрала намисто з перлами та золоті сережки-пусети. Зачіска з проділем і святковими локонами довершила ніжний образ Зеленської.
Олена Зеленська в білому жакеті біля ялинки / Фото з інстаграму першої леді УкраїниЗауважимо, 2021 року Олена Зеленська показала десятки розкішних образів – від вечірніх суконь в опері до кросівок у Версалі. Журналісти Showbiz 24 зібрали всі найкращі виходи першої леді в одному матеріалі.
Ефектні зимові образи Олени Зеленської
- На відкритті святкового містечка біля Офісу Президента перша леді з'явилась у білосніжному пальті з чорними ґудзиками та чорній водолазці.
- Для закупів у супермаркеті вона обрала ошатний look карамельного відтінку – спідницю за коліна та жакет з V-подібним вирізом.
- До хворих діток в лікарні "Охматдит" Зеленська прийшла в джинсах і ніжно-персиковому кардигані.