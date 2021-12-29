На шопінг Олена Зеленська та Марічка Падалко вирушили зі списком, до якого ввійшли найпоширеніші пункти продуктових кошиків українців. Вони дізнались, скільки булок, яблук, сосисок і солодкої води купують дорослі та діти. На жаль, результат невтішний.

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Професійна дієтологиня Наталія Самойленко наочно показала телеведучій і першій леді, які продукти й чим слід замінити.

"Наталя одразу продемонструвала нам, що можна виправити, аби зберегти здоров'я і гроші, у тому числі на зекономлених в майбутньому ліках", – поділилась Марічка Падалко.

Олена Зеленська на закупах у супермаркеті / Фото з інстаграму Марічки Падалко

Образ Олени Зеленської в супермаркеті

Для виходу за покупками перша леді обрала аж ніяк не повсякденний look. У супермаркеті вона з'явилась в ошатному костюмі карамельного кольору – спідниці за коліна та жакеті з V-подібним вирізом.

Під елегантну комбінацію Олена Зеленька одягла шоколадну водолазку в рубчик. Завершили образ чорні шкіряні ботфорти з гострим носком. Волосся дружина президента зібрала у низький пучок, а під маску нанесла легкий денний макіяж без яскравих акцентів.

Зауважимо, у цьому образі Олена Зеленська вперше з'явилась у жовтні. У ньому вона проводила екскурсію першій леді Німеччини – показувала Софійський собор.

Олена Зеленська з Марічкою Падалко / Фото з інстаграму телеведучої

Олена Зеленська на закупах у супермаркеті / Фото з інстаграму Марічки Падалко

Повний текст публікації Марічки Падалко:

Скільки ми купуємо булок, сосисок, яблук і солодкої води, ретельно дослідила UNICEF Ukraine за підтримки своїх швейцарських партнерів. Вони вивчили, що найчастіше у свій візок кладуть в магазині українські батьки і діти.

Чи купуємо м'ясо, чи помічаємо дешеву рибу, чи натомість рука тягнеться до "натуральної" ковбаски і чи купуємо взагалі кисломолочні продукти. "Та звісно ми купуємо йогурти", – скажете ви. "Не факт", – каже дослідження. "Ми купуємо найдешевше", – зауважать українці. "Не завжди", – порахували фахівці.

Разом з першої леді Оленою Зеленською, ініціаторкою реформи шкільного харчування, ми вирушили на закупи згідно зі списком, куди потрапили найпоширеніші пункти продуктових візків українців. І наприкінці шопінгу отримали вердикт професійного дієтолога Наталії Самойленко.

Спойлер – вердикт невтішний. Натомість Наталя одразу продемонструвала нам, що можна виправити, аби зберегти здоров'я і гроші, у тому числі на зекономлених в майбутньому ліках.