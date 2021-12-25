Перша леді України власним прикладом доводить, що творити добро – просто. У сезон новорічно-різдвяних свят вона навідалась в лікарню "Охматдит" і повела час з дітками, що лікуються у відділенні трансплантації кісткового мозку.

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Олена Зеленська читала книжку "Майка Паливода обирає професію" сучасної української авторки Мії Марченко. Пригоди головної героїні так надихнули малюків, що вони радо ділилися своїми мріями. Їхня тепла зустріч завершилась обліпиховим чаєм з різдвяним штоленом.

Дуже рада цьому запрошенню від лікарів "Охматдит" й самій ідеї. Бо спільне читання – це водночас і спілкування, і розвага, і сеанс позитиву для всіх – і слухачів, і тих, хто читає,

– поділилась Олена Зеленська.

Олена Зеленська у дитячій лікарні "Охматдит" / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у дитячій лікарні "Охматдит" / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у дитячій лікарні "Охматдит" / Фото з інстаграму першої леді України Зазначимо, добро до Різдва творить не лише Олена Зеленська, а й зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер. Він подарував безхатькам домівки, на які пожертвував чверть мільйона гривень.

Образ Олени Зеленської в лікарні "Охматдит"

Для візиту до хворих діток перша леді обрала максимально простий і повсякденний образ. На ній були обтислі темно-сині джинси, біла футболка та пухнастий кардиган ніжно-персикового кольору.

Волосся Зеленська вклала у фірмові локони й обмежилась легким макіяжем. Схоже, вона й справді подарувала дітям казку, адже усмішка не сходила з її обличчя.

Олена Зеленська у персиковому кардигані та джинсах / Фото з інстаграму першої леді