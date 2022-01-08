У четвер, 6 січня, Олена Зеленська звернулась до всіх християн, які святкують Різдво за юліанським календарем. Вона побажала, щоб як у цей казковий вечір, так і впродовж усього року затишок, добро та спокій наповнювали кожен дім.

Цікаво У ніжних обіймах: Олена та Володимир Зеленські постали на новорічному фото

Усіх, для кого різдвяні вогні сяють сьогодні, – зі святом! Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди,

– писала Олена Зеленська на Святвечір.

Різдвяний образ Олени Зеленської

Чуттєве привітання перша леді доповнила новорічною листівкою біля ялинки. Вона позувала в білому вовняному жакеті з приталеним силуетом, без ґудзиків і коміра. Під лаконічний верх вона підібрала намисто з перлами та золоті сережки-пусети. Зачіска з проділем і святковими локонами довершила ніжний образ Зеленської.

Олена Зеленська в білому жакеті біля ялинки / Фото з інстаграму першої леді України

Зауважимо, 2021 року Олена Зеленська показала десятки розкішних образів – від вечірніх суконь в опері до кросівок у Версалі. Журналісти Showbiz 24 зібрали всі найкращі виходи першої леді в одному матеріалі.

Ефектні зимові образи Олени Зеленської