В Олени Зеленської був шалений рік, адже від США до Польщі вона розповідала про жахіття повномасштабного вторгнення в Україну. За це вона навіть потрапила до 100 найвпливовіших людей планети за версією журналу Time. Однак перша леді втомилася, як і всі українці, і просто хоче у відпустку.

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Олена Зеленська заговорила про відпустку

Дуже хочеться у відпустку, але про неї не дозволяю собі думати, тому що то печальні думки,

– з усмішкою промовила Зеленська.

Її графік розписаний по хвилинах, але саме тому вона тримається, бо почувається потрібною та ефективною.

"Адреналін, що тримав увесь цей час, вичерпується. Скільки ще бігти, не ясно, але розуміємо, що бігти треба, тому маємо розраховувати сили. Тримає відповідальність, робота. Коли знаєш, що день розпланований, немає часу замислюватися над тим, скільки ще чекати", – додала дружина президента.

Олена Зеленська для Vogue / Фото Стефана Лісовського

Крім того, не впадати у втому та розпач Олені Зеленській допомагають діти. Заради них перша леді вибудовує графік так, щоб відрядження тривали щонайбільше три дні. Вона завжди хвилюється, як 18-річна Олександра та 10-річний Кирило дають собі раду з повітряними тривогами.

"Дуже хочеться, щоб діти період війни пережили без значних травм. Ми працюємо з ними, проте будь-хто може спитати: а навіщо вчитися – хто знає, що буде завтра? Ніхто не знає, але підтримувати віру в завтра треба, адже все буде добре. І я повторюю "все буде добре", як мантру, і сама вірю в неї", – наголосила перша леді України.

Олена Зеленська для Vogue / Фото Стефана Лісовського