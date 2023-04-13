Відповідний перелік розмістили на сайті журналу. У списку шість категорій. Раніше Time назвав артиста 2022 року.

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До категорії "Лідери" потрапили дві українки:

перша леді України Олена Зеленська,

лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Крім того, до списку "Лідерів" увійшли президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда та заарештований в Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович тощо.

Як написали в журналі TIME, Олена Зеленська – це "письменниця", яка працювала за кадром, вона ніколи не просила уваги.

Мати двох дітей, вона ніколи не бажала стати серцем нації у стані війни. Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном народу України, але з самовідданою мужністю відповіла на цей заклик,

– йдеться у статті.

Олена Зеленська потрапила до 100 найпливовіших людей року / Скриншот з сайту Time

Цікаво, що до списку "Титани" зарахували співачку Бейонсе, Ілона Маска, футболіста Ліонеля Мессі та розробників вакцини Biontech Угура Шахіна та Озлем Туреджі.

Цьогорічними "Новаторами" стали гендиректор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

У категорії "Кумири" – британський король Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення в Росії.

Найвпливовішими "Діячами мистецтва" стали американський актор Майкл Б. Джордан, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор.

До категорії "Інноватори" зарахували гендиректора The Walt Disney Company Боба Ігера та футболіста Кілліана Мбаппе.

Нагадаємо, що минулого року до 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time увійшли Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.