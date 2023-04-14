У Елены Зеленской был безумный год, ведь от США до Польши она рассказывала об ужасах полномасштабного вторжения в Украину. За это она даже попала в 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. Однако первая леди устала, как все украинцы, и просто хочет в отпуск.

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Елена Зеленская заговорила об отпуске

Очень хочется в отпуск, но о нем не позволяю себе думать, потому что это печальные мысли,

– с улыбкой произнесла Зеленская.

Ее график расписан по минутам, но именно поэтому она держится – потому что чувствует себя нужной и эффективной.

"Адреналин, державший все это время, иссякает. Сколько еще бежать, не ясно, но понимаем, что бежать надо, поэтому должны рассчитывать силы. Держит ответственность, работа. Когда знаешь, что день распланирован, нет времени задумываться над тем, сколько еще ждать", – добавила супруга президента.

Елена Зеленская для Vogue / Фото Стефана Лисовского

Кроме того, не впадать в усталость и отчаяние Елене Зеленской помогают дети. Ради них первая леди выстраивает график так, чтобы командировки длились максимум три дня. Она всегда волнуется, как 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл справляются с воздушными тревогами.

"Очень хочется, чтобы дети в период войны пережили без значительных травм. Мы работаем с ними, однако кто-то может спросить: а зачем учиться – кто знает, что будет завтра? Никто не знает, но поддерживать веру в завтра надо, ведь все будет хорошо. И я повторяю "все будет хорошо", как мантру, и сама верю в нее", – подчеркнула первая леди Украины.

Елена Зеленская для Vogue / Фото Стефана Лисовского