Майбутня фабрика-кухня годуватиме навчальні заклади трьох навколишніх громад – Бучі, Немішаєвого та Бородянки. Другу таку відкриють у Лозовій на Харківщині, 10 квітня відповідний меморандум підписали Олег Синєгубов і лозівський міський голова Сергій Зеленський.

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На будівництво у Бучу Олена Зеленська приїхала з американським меценатом Говардом Баффетом, щоб він особисто підняв перший ківш ґрунту на екскаваторі. Перша леді подякувала бізнесмену "за любов до України, віру в неї та її дітей" і зраділа, що нарешті відновила реформу шкільного харчування.

Проєкт фабрики-кухні не лише про їжу, він про спільні дії. Про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень. Про допомогу та взаємодію в широкому сенсі, бо кухні – це й робочі місця, і необхідне територіям економічне пожвавлення. Це проєкт про життя та необхідну для нього енергію. Виробництво не лише калорій, але й надії та снаги для дітей і дорослих,

– натхненно прокоментувала Олена Зеленська.

Стильний образ Олени Зеленської в Бучі

Для робочої поїздки до Бучі перша леді України обрала досить нетиповий для себе look. Звичайно ж вона не приїхала б на будівництво в туфлях-човниках на підборах і класичному костюмі, тож обрала комфортний і трендовий повсякденний аутфіт.

На Олені Зеленській був чорний гольф і вітрівка від спортивного бренду The North Face. Темний верх перша леді поєднала з широкими джинсами та нюдовими кросівками. Волосся вона зібрала в колосок, а з аксесуарів підібрала лише золоті сережки-кульки.

Олена Зеленська на будівництві в Бучі / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська на будівництві в Бучі / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська на будівництві в Бучі / Фото з телеграму першої леді України