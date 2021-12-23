Олена Зеленська зачарувала вечірньою сукнею від української дизайнерки: красиві фото

23 грудня 2021 , 12:11
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Джерело:

інстаграм Володимира Зеленського

Перша леді України Олена Зеленська здійснила публічний вихід разом із чоловіком. Для урочистої події вона обрала вечірню сукню від української дизайнерки Лілії Літковської.

У середу, 22 грудня, в Україні відзначали День працівникіч дипломатичної служби. З цієї нагодив рамках конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" відбувся урочистий прийом, на якому було присутнє президентське подружжя. 

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Володимир та Олена Зеленські спеціально приїхали в Гуту Івано-Франківської області, щоб глава держави вручив дипломатам державні нагороди. 

Образ першої леді України

Для офіційного заходу Олена Зеленська обрала елегантну чорну шовкову сукню з драпіруванням від української дизайнерки Лілії Літковської. Такий аутфіт довершили довгі вишукані сережки. 

Волосся перша леді зібрала в елегантну зачіску, лише одне пасмо спадало на обличчя. У макіяжі Олена надає перевагу натуральним коричневим тонам, тому цього разу не робила винятку. 


Спільний вихід Олени та Володимира Зеленських / Фото з інстаграму президента

Нагадаємо, 21 грудня Олена Зеленська провела зустріч з дружинами послів. На такому заході вона з'явилася в молочній блузці та  яскравому персиковому костюмі, що складався з піджака, широких штанів і жилетки.
Автор: Христина Кобак