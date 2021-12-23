У середу, 22 грудня, в Україні відзначали День працівникіч дипломатичної служби. З цієї нагодив рамках конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" відбувся урочистий прийом, на якому було присутнє президентське подружжя.

Це цікаво Кожна з нас – перша леді, – Олена Зеленська виступила на щорічній конференції послів України

Володимир та Олена Зеленські спеціально приїхали в Гуту Івано-Франківської області, щоб глава держави вручив дипломатам державні нагороди.

Образ першої леді України

Для офіційного заходу Олена Зеленська обрала елегантну чорну шовкову сукню з драпіруванням від української дизайнерки Лілії Літковської. Такий аутфіт довершили довгі вишукані сережки.

Волосся перша леді зібрала в елегантну зачіску, лише одне пасмо спадало на обличчя. У макіяжі Олена надає перевагу натуральним коричневим тонам, тому цього разу не робила винятку.



Спільний вихід Олени та Володимира Зеленських / Фото з інстаграму президента

Нагадаємо, 21 грудня Олена Зеленська провела зустріч з дружинами послів. На такому заході вона з'явилася в молочній блузці та яскравому персиковому костюмі, що складався з піджака, широких штанів і жилетки.