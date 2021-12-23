У середу, 22 грудня, в Україні відзначали День працівникіч дипломатичної служби. З цієї нагодив рамках конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" відбувся урочистий прийом, на якому було присутнє президентське подружжя.
Це цікаво Кожна з нас – перша леді, – Олена Зеленська виступила на щорічній конференції послів України
Володимир та Олена Зеленські спеціально приїхали в Гуту Івано-Франківської області, щоб глава держави вручив дипломатам державні нагороди.
Образ першої леді України
Для офіційного заходу Олена Зеленська обрала елегантну чорну шовкову сукню з драпіруванням від української дизайнерки Лілії Літковської. Такий аутфіт довершили довгі вишукані сережки.
Волосся перша леді зібрала в елегантну зачіску, лише одне пасмо спадало на обличчя. У макіяжі Олена надає перевагу натуральним коричневим тонам, тому цього разу не робила винятку.
Спільний вихід Олени та Володимира Зеленських / Фото з інстаграму президента