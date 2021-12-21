21 грудня Олена Зеленська провела особливу та унікальну зустріч. Вперше вона організувала захід з подружжями послів. Перша леді зауважила, що успіх дипломатичної місії – це робота в тандемі.
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Багато в чому відчуваю їх своїми колегами. У нашому арсеналі "м’яка сила" – мова культури й гуманітарних проєктів,
– розповіла Зеленська про подружжя послів.
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Дружина президента додала, що на зустрічі дружини послів розповіли власні історії успіху, обговорили різноманітні ініціативи та навіть моду.
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Образ Олени Зеленської
На зустрічі перша леді України постала в елегантному та стильному образі. Вона одягнула яскравий персиковий костюм, що складався з жилетки, широких штанів та жакета. Під комплектом виднілась молочна блузка.
Жінка поєднала вбрання з коричневими черевиками з гострим носком. Образ вдало доповнювали золоті лаконічні сережки-камінці.
Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його рівними пасмами. Обличчя вона підкреслила легким макіяжем в нюдових тінях.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської