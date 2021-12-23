В среду, 22 декабря, в Украине отмечали День работника дипломатической службы. По этому случаю в рамках конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" состоялся торжественный прием, на котором присутствовало президентская чета.

Это интересно Каждая из нас – первая леди – Елена Зеленская выступила на ежегодной конференции послов Украины

Владимир и Елена Зеленские специально приехали в Гуту Ивано-Франковской области, чтобы глава государства вручил дипломатам государственные награды.

Образ первой леди Украины

Для официального мероприятия Елена Зеленская выбрала элегантное черное шелковое платье с драпировкой от украинского дизайнера Лилии Литковской. Такой аутфит довершили длинные изысканные серьги.

Волосы первая леди собрала в элегантную прическу, лишь одна прядь ниспадала на лицо. В макияже Елена предпочитает натуральные коричневые тона, поэтому на этот раз не делала исключения.



Общий выход Елены и Владимира Зеленских / Фото из инстаграма президента

Напомним, 21 декабря Елена Зеленская провела встречу с женами послов. На таком мероприятии она появилась в молочной блузке и ярком персиковом костюме, состоявшем из пиджака, широких брюк и жилетки.