Олена Зеленська зачарувала новим портретним фото: перша леді у смарагдовому одязі

Перша леді України Олена Зеленська зачарувала прихильників новою портретною фотографією у фейсбуці. Вона постала перед камерою у розкішному одязі смарагдового кольору.

Дружина президента завжди отримує чимало компліментів від шанувальників. Вона має чудовий смак в одязі, який демонструє під час кожного публічного виходу.

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Нове фото Олени Зеленської

Олена позувала перед об'єктивом в елегантному одязі розкішного смарагдового кольору. Ймовірно, це був піджак або сукня. Точно сказати не можна, оскільки Зеленська зображена на знімку не в повний зріст.

Волосся перша леді вклала рівно та забрала назад. На її обличчі був повсякденний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед аксесуарів look довершували золоті сережки та обручка. Привертає увагу й бездоганний червоний манікюр Олени.



Олена Зеленська у смарагдовому піджаку / Фото з фейсбуку першої леді

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