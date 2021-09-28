Олена Зеленська зачарувала новим портретним фото: перша леді у смарагдовому одязі
Джерело:фейсбук Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська зачарувала прихильників новою портретною фотографією у фейсбуці. Вона постала перед камерою у розкішному одязі смарагдового кольору.
Дружина президента завжди отримує чимало компліментів від шанувальників. Вона має чудовий смак в одязі, який демонструє під час кожного публічного виходу.
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Нове фото Олени Зеленської
Олена позувала перед об'єктивом в елегантному одязі розкішного смарагдового кольору. Ймовірно, це був піджак або сукня. Точно сказати не можна, оскільки Зеленська зображена на знімку не в повний зріст.
Волосся перша леді вклала рівно та забрала назад. На її обличчі був повсякденний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед аксесуарів look довершували золоті сережки та обручка. Привертає увагу й бездоганний червоний манікюр Олени.
Олена Зеленська у смарагдовому піджаку / Фото з фейсбуку першої леді
Попередні образи першої леді України
- У спідницях довжини міді, топах і блузках Зеленська позувала для нового випуску українського Elle.
- На зустріч з паралімпійцями перша леді приїхала в розкішній сукні помаранчевого кольору.
- В елегантному молочному костюмі Олена Зеленська виступала на п'ятому Українському Жіночому Конгресі.