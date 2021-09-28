Жена президента всегда получает немало комплиментов от поклонников. У нее отличный вкус в одежде, который демонстрирует во время каждого публичного выхода.
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Новое фото Елены Зеленской
Елена позировала перед объективом в элегантной одежде роскошного изумрудного цвета. Вероятно, это был пиджак или платье. Точно сказать нельзя, поскольку Зеленская изображена на снимке не в полный рост.
Волосы первая леди уложила ровно и забрала назад. На ее лице был повседневный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди аксессуаров look довершали золотые серьги и обручальное кольцо. Привлекает внимание и безупречный красный маникюр Елены.
Елена Зеленская в изумрудном пиджаке / Фото из фейсбука первой леди
Предыдущие образы первой леди Украины
- В юбке длины миди, топах и блузках Зеленская снялась для нового выпуска украинского Elle.
- На встречу с паралимпийцами первая леди приехала в роскошном платье оранжевого цвета.
- В элегантном молочном костюме Елена Зеленская выступала на пятом Украинском Женском Конгрессе.