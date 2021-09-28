Жена президента всегда получает немало комплиментов от поклонников. У нее отличный вкус в одежде, который демонстрирует во время каждого публичного выхода.

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Новое фото Елены Зеленской

Елена позировала перед объективом в элегантной одежде роскошного изумрудного цвета. Вероятно, это был пиджак или платье. Точно сказать нельзя, поскольку Зеленская изображена на снимке не в полный рост.

Волосы первая леди уложила ровно и забрала назад. На ее лице был повседневный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди аксессуаров look довершали золотые серьги и обручальное кольцо. Привлекает внимание и безупречный красный маникюр Елены.



Елена Зеленская в изумрудном пиджаке / Фото из фейсбука первой леди

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