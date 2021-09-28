Дружина президента України Олена Зеленська продовжує працювати над питанням безбар'єрності. У Міжнародний день загального доступу до інформації вона презентувала електронний посібник "Довідник безбар'єрності".

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Олена Зеленська поділилась, що кожен може удосконалити новий проєкт. Наступного року перша леді планує запуск великої книжки.

""Довідник безбар'єрності" – перший крок у створенні нової етики спілкування. Нова етика – це про те, коли в мові немає місця дискримінаційним чи стереотипним фразам, коли ми розуміємо, що повага до людей виявляється не лише у словах, а й у жестах, емоціях чи погляді, коли наша щоденна взаємодія з іншими не створює штучних бар'єрів", – написала дружина президента.



Олена Зеленська на презентації / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

Для чергового офіційного виходу перша леді України постала в стриманому одязі з яскравими деталями. Вона позувала перед камерами в синій блузці з асиметричним жовтим гороховим принтом та класичному темно-синьому костюмі, що складався з жакета й штанів прямого крою.

Таке вбрання Олена Зеленська поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах та золотими каблучками. Вона розпустила волосся та злегка накрутила його на кінцях. Дружина президента завершила образ легким макіяжем.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

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