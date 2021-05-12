Олена Зеленська вразила вишуканим образом у синьому костюмі: фото

Президент Володимир Зеленський та Олена Зеленська відвідали виставку українського художника Івана Марчука. Перша леді підкорила новим аутфітом в атласному костюмі.
Подружжя Олени та Володимира Зеленських з нагоди дня народження знаменитого українського митця Івана Марчука відвідали нову виставку творів художника, а також привітали його з 85-річчям.
До слова Олена Зеленська приголомшила елегантним образом у коричневому костюмі: новий вихід першої леді
Дружина президента зауважила, що Іван Марчук – єдиний український митець, який увійшов до списку 100 найвизначніших світових геніїв сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph.
Зізнаюся, я велика прихильниця творчості Івана Марчука. Одна з моїх найулюбленіших робіт – "Пробудження". Хоч вона написана ще в 92-му році, у ній, на мій погляд, – неймовірно влучне відчуття нашого сьогодення: пробудження України з вірою у світле, тепле, прекрасне,
– поділилась перша леді.
Образ Олени Зеленської
Для зустрічі з талановитим митцем дружина президента обрала стриманий, але стильний образ. Вона постала перед камерами в елегантному об'ємному синьому костюмі з атласної тканини. Широкий чорний пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру першої леді.
Олена Зеленська поєднала вбрання з чорними замшевими туфлями з гострим носком. Вона розпустила волосся й вклала його легкими хвильками. На обличчі дружина президента зробила макіяж у нюдових відтінках. Через пандемію коронавірусу Олена та Володимир Зеленські прибули на зустріч у захисних чорних масках.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Елегантні аутфіти Олени Зеленської
- Перша леді показала стриманий образ у смугастому костюмі;
- Олена Зеленська у стильному тренчі відвідала Версаль;
- Дружина президента для робочого дзвінка обрала червоне вбрання.