Олена Зеленська вразила вишуканим образом у синьому костюмі: фото

Президент Володимир Зеленський та Олена Зеленська відвідали виставку українського художника Івана Марчука. Перша леді підкорила новим аутфітом в атласному костюмі.

Подружжя Олени та Володимира Зеленських з нагоди дня народження знаменитого українського митця Івана Марчука відвідали нову виставку творів художника, а також привітали його з 85-річчям.

До слова Олена Зеленська приголомшила елегантним образом у коричневому костюмі: новий вихід першої леді

Дружина президента зауважила, що Іван Марчук – єдиний український митець, який увійшов до списку 100 найвизначніших світових геніїв сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph.

Зізнаюся, я велика прихильниця творчості Івана Марчука. Одна з моїх найулюбленіших робіт – "Пробудження". Хоч вона написана ще в 92-му році, у ній, на мій погляд, – неймовірно влучне відчуття нашого сьогодення: пробудження України з вірою у світле, тепле, прекрасне,

– поділилась перша леді.

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі з талановитим митцем дружина президента обрала стриманий, але стильний образ. Вона постала перед камерами в елегантному об'ємному синьому костюмі з атласної тканини. Широкий чорний пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру першої леді.

Олена Зеленська поєднала вбрання з чорними замшевими туфлями з гострим носком. Вона розпустила волосся й вклала його легкими хвильками. На обличчі дружина президента зробила макіяж у нюдових відтінках. Через пандемію коронавірусу Олена та Володимир Зеленські прибули на зустріч у захисних чорних масках.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Елегантні аутфіти Олени Зеленської