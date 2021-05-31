Олена Зеленська вразила вишуканим образом у чорному вбранні

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала нове відео, де показала стильний образ. Вона постала в чорному одязі та з розкішною зачіскою.

На особистій сторінці Олена Зеленська опублікувала новий допис. Вона повідомила про запуск 17 україномовного аудіогіду і розширення географії проєкту. Зокрема, до нього доєднався Казахстан.

До теми Олена Шоптенко позувала під дощем: фото стильного образу танцівниці

Тепер, за словами першої леді, українська мова звучатиме в місці з драматичною історією – Музейно-меморіальному комплексі жертв політичних репресій і тоталітаризму АЛЖИР. Про це Олена Зеленська повідомила у відео. Також дружина президента Зеленського показала новий образ.

Образ Олени Зеленської

Для нової зйомки перша леді України обрала діловий аутфіт. Вона постала перед камерою в чорному вбранні на довгий рукав, без комірця та з ґудзиками. Look Олени Зеленської вдало доповнили аксесуари – золотий ланцюжок на шиї та сережки-камінці.

Хвилясте волосся дружина президента зібрала в акуратний низький пучок та випустила кілька пасем спереду. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала очі темними тінями та підкреслила губи рожевою помадою.



Олена Зеленська / Скриншот з відео

Стильні образи першої леді