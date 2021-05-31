Олена Зеленська вразила вишуканим образом у чорному вбранні

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала нове відео, де показала стильний образ. Вона постала в чорному одязі та з розкішною зачіскою.
На особистій сторінці Олена Зеленська опублікувала новий допис. Вона повідомила про запуск 17 україномовного аудіогіду і розширення географії проєкту. Зокрема, до нього доєднався Казахстан.
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Тепер, за словами першої леді, українська мова звучатиме в місці з драматичною історією – Музейно-меморіальному комплексі жертв політичних репресій і тоталітаризму АЛЖИР. Про це Олена Зеленська повідомила у відео. Також дружина президента Зеленського показала новий образ.
Образ Олени Зеленської
Для нової зйомки перша леді України обрала діловий аутфіт. Вона постала перед камерою в чорному вбранні на довгий рукав, без комірця та з ґудзиками. Look Олени Зеленської вдало доповнили аксесуари – золотий ланцюжок на шиї та сережки-камінці.
Хвилясте волосся дружина президента зібрала в акуратний низький пучок та випустила кілька пасем спереду. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала очі темними тінями та підкреслила губи рожевою помадою.
Олена Зеленська / Скриншот з відео
Стильні образи першої леді
- Олена Зеленська приготувала обід у білій сукні та червоному фартуху;
- Дружина президента показала ніжний образ у небесно-блакитному костюмі;
- Перша леді захопила образом у костюмі з вишивкою.