На личной странице Елена Зеленская опубликовала новое сообщение. Она сообщила о запуске 17 украиноязычного аудиогида и расширении географии проекта. В частности, к нему присоединился Казахстан.

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Теперь, по словам первой леди, украинский язык будет звучать в месте с драматической историей – Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР. Об этом Елена Зеленская сообщила в видео. Также супруга президента Зеленского показала новый образ.

Образ Елены Зеленской

Для новой съемки первая леди Украины выбрала деловой аутфит. Она предстала перед камерой в черном наряде на длинный рукав, без воротничка и с пуговицами. Look Елены Зеленской удачно дополнили аксессуары – золотая цепочка на шее и серьги-камни.

Волнистые волосы жена президента собрала в аккуратный низкий пучок и выпустила несколько прядей спереди. На лице она сделала красивый макияж. Она накрасила глаза темными тенями и подчеркнула губы розовой помадой.



Елена Зеленская / Скриншот из видео

Стильные образы первой леди