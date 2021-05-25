Днем раніше Олена Зеленська разом з командою остаточно презентувала результат реформи системи шкільного харчування. Вдосконалення шкільного меню тривало понад рік. Допомагав їй у цьому зірка "Мастер Шефу" Євген Клопотенко.

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Зеленська приготувала обід

У своєму інстаграмі перша леді України залишила допис, в якому показала бекстейдж зйомки з програми "Сніданок". У ній жінка разом з Клопотенком приготували кілька страв, які увійдуть в шкільне меню вже з 1 вересня 2021 року, що складатиметься зі 160 позицій.

"Сьогодні мій день розпочався рано. Я вперше брала участь у зйомках ранкового шоу та готувала страви з оновленого шкільного меню. Це було швидко та смачно. Смачно має бути й школярам з 1 вересня. А літні канікули – це гарна нагода переглянути культуру харчування вдома. Від нас, батьків, залежить здоров’я та добробут наших дітей", – поділилась Зеленська.

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Для знімань програми пані Олена одягнула лаконічну білу сукню-сорочку на довгих рукавах з прозорим квітковим орнаментом, поверх якої одягнула яскравий червоний фартух. Її волосся було зібране вгору, аби не заважало під час приготування їжі, а обличчя підкреслене денним макіяжем. Олена Зеленська виглядала радісно та сповненою ентузіазму.

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