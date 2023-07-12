З синьо-жовтою незабудкою: Олена Зеленська зачарувала патріотичним образом у Вільнюсі
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська виступила перед першими леді та джентльменами, які супроводжують свої подружжя під час Саміту НАТО 2023. Всі вони зібралися в Українському центрі Вільнюса. До них також доєдналися вимушені переселенці які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переїхали до Литви. На зустріч перша леді України підібрала символічний образ.
Під час своєї промови вона згадала про атаку росіян на Львів, яка відбулася 6 липня. Також наголосила, що Росія невпинно продовжує вбивати українців. До того ж Олена Зеленська згадала, як написала листа до першої леді Литви Діани Науседене та запропонувала створити центр для українських біженців. Вона закликала всіх охочих також долучитися до цієї ініціативи й в такий спосіб допомогти українцям.
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Образ першої леді України
Зустріч Олена Зеленська відвідала у приталеній темно-синій сукні з білим коміром, манжетами та поясом. На своє плаття вона, як і інші перші леді та джентльмени, почепила брошку у вигляді незабудки. Квіти були синьо-жовті. Для себе Олена Зеленська обрала жовту квітку з синьою серединою. Довершили аутфіт чорні лакові туфлі на невисокому каблуку. Також Олена Зеленська одягнула лаконічні невеликі сережки бежевого відтінку.
Волосся першої леді було акуратно вкладене, а на обличчі був макіяж у легкий макіяж з нюдовою помадою на губах.
Олена Зеленська з першими леді та джентльменами інших країн: дивіться фото
Останні виходи першої леді України
- Володимир та Олена Зеленські прибули на старт саміту НАТО. Перша леді супроводжувала президента в кремовій вишиванці від українського бренду GUNIA Project, вишитій вручну чорними нитками, чорних прямими штанах та чорних туфлях.
- Урочисту вечерю у Президентському палаці Литви Олена Зеленська відвідала в небесно-синьому костюмі від українського бренду Litkovskaya, який складався з жакета та довгої спідниці, бежевих підборах та прикрасах від Poche Jewelry.
- На презентацію флагманського проєкту МВС "Автошколи для осіб з інвалідністю" Олена Зеленська завітала у ніжно-бежевому костюмі, який складався з класичного жакета з одним ґудзиком та штанів в тон. Його вона поєднала з коричневою футболкою й туфлями на невисоких підборах в схожому відтінку.