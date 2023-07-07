Автошколи для осіб з інвалідністю є частиною ініціативи Олени Зеленської під назвою "Без бар'єрів". В рамках якої Україна має стати країною, що надає рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців у всіх сферах.
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Образ першої леді України
На публіці Олена Зеленська з'явилась в ніжно-бежевому костюмі, який складався з класичного жакета з одним ґудзиком та штанів в тон. Його вона поєднала з коричневою футболкою й туфлями на невисоких підборах в схожому відтінку.
Волосся першої леді було акуратно вкладене. На обличчі був макіяж у коричневих відтінках з матовою помадою на губах. Довершили аутфіт лаконічні невеликі сережки.
Для перегляду фото гортайте направо:
Останні аутфіти Олени Зеленської
- На запис першого випуску подкасту "Простими словами" перша леді одягнула молочний костюм і футболку в тон. Його вона поєднала з масивними сережками.
- Дружина президента для нещодавнього інтерв'ю обрала штанний костюм з блакитною сорочкою. Образ Олена Зеленська довершила брошкою харківського ювеліра Станіслава Дрокіна, яка була створена з уламка ракети. Особлива прикраса має назву "Незабудка".
- У фотосесії для іспанського видання El Mundo перша леді України знялася у чорній сукні міді з довгими рукавами й невеликим вирізом у зоні декольте. Свій аутфіт вона доповнила білими туфлями-човниками на шпильках.