У трендовому штанному костюмі: Олена Зеленська зачарувала діловим образом на робочій зустрічі

Днями Олена Зеленська взяла участь у заході "На шляху до подолання гендерного розриву в оплаті праці". На подію перша леді завітала у штанному костюмі в трендовому графітовому відтінку.

Під час виступу Олена Зеленська заявила про наміри України досягти гендерної рівності. Зокрема, на ринку праці. За словами першої леді, згідно з урядовою стратегією є план до 2030 року скоротити різницю в оплаті праці з нинішніх 18,6 % до 13,6 %.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді завітала на подію в стильному штанному костюмі в сірому відтінку, який складався з класичного жакета та штанів. Доповненням до аутфіту стала чорна сорочка.

Олені Зеленській зробили зачіску з елегантними локонами та стильним проділом. Нюдовий макіяж гармонійно підкреслив природну красу першої леді. Крім того, дружина президента прикрасила свій аутфіт вишуканими золотими сережками.

Для перегляду фото гортайте направо:

Олена Зеленська в штанних костюмах