У трендовому штанному костюмі: Олена Зеленська зачарувала діловим образом на робочій зустрічі
Джерело:Олена Зеленська
Днями Олена Зеленська взяла участь у заході "На шляху до подолання гендерного розриву в оплаті праці". На подію перша леді завітала у штанному костюмі в трендовому графітовому відтінку.
Під час виступу Олена Зеленська заявила про наміри України досягти гендерної рівності. Зокрема, на ринку праці. За словами першої леді, згідно з урядовою стратегією є план до 2030 року скоротити різницю в оплаті праці з нинішніх 18,6 % до 13,6 %.
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Образ Олени Зеленської
Перша леді завітала на подію в стильному штанному костюмі в сірому відтінку, який складався з класичного жакета та штанів. Доповненням до аутфіту стала чорна сорочка.
Олені Зеленській зробили зачіску з елегантними локонами та стильним проділом. Нюдовий макіяж гармонійно підкреслив природну красу першої леді. Крім того, дружина президента прикрасила свій аутфіт вишуканими золотими сережками.
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Олена Зеленська в штанних костюмах
- Для візиту до канадського парламенту перша леді України підібрала стильний образ. На робочій зустрічі вона постала в чорному штанному костюмі вітчизняного бренду GASANOVA. У її ансамблі був класичний піджак, прикрашений двома темно-сірими смугами, чорні широкі штани та підбори в тон. Доповненням до образу стали вишукані прикраси.
- На офіційний візит до Білого дому Олена Зеленська одягнула штанний костюм молочного кольору. Ансамбль, що складається зі штанів прямого крою та приталеного жакета з накладними кишенями та коміром-стійкою, продемонстрував її вишуканий стиль. Золота брошка у формі карти України ідеально доповнила вбрання першої леді.
- Для візиту до Нью-Йорка дружина президента обрала штанний костюм-трійку сірого кольору. Стильний піджак, жилет і модні брюки-палацо красиво підкреслювали витончену фігуру Олени Зеленської. Примітно, що перша леді доповнила своє вбрання символічною брошкою у вигляді відомого бородянського півня, який уособлює незламну силу та стійкість українського народу.