Дружина президента України Олена Зеленська стала почесною гостею церемонії відкриття Пекінського міжнародного кінофестивалю. Вона звернулась до глядачів через відеозв'язок.
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У своїй промові Олена Зеленська повідомила про початок співпраці між Китаєм та Україною. Цьому допоможе саме індустрія кіно і телебачення, за словами першої леді.
Пекінський міжнародний кінофестиваль стане не лише чудовим прикладом всебічного обміну ідеями між кінематографістами й іншими секторами двох країн, а й важливою платформою для культурної співпраці між Китаєм і Україною,
– наголосила Зеленська.
Головною темою 11 Пекінського кінофестивалю є 100-річчя заснування Комуністичної партії Китаю. Водночас один з тижнів на заході буде присвячено українському кіно. Зокрема, покажуть фільми "Тіні забутих предків", "Камінний хрест", "Вечір на Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою" та інші.
Образ Олени Зеленської
Для відкриття міжнародного кінофестивалю перша леді обрала сіро-синій класичний жакет. Вона доповнила аутфіт вишуканими сережками-підвісками.
Олена Зеленська зібрала волосся в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.
Олена Зеленська / Фото "Інтерфакс-Україна"
Попередні виходи першої леді
- Володимир Зеленський разом з дружиною зустрівся з призерами Палалімпіади-2020. Дружина президента одягнула помаранчеву сукню.
- На відкритті Форуму молодих лідерів Олена Зеленська постала в синьому костюмі та зі стильною зачіскою.
- Перша леді виступила з промовою на п'ятому Українському Жіночому Конгресі. Перед публікою вона постала в костюмі молочного кольору.