Дружина президента України Олена Зеленська стала почесною гостею церемонії відкриття Пекінського міжнародного кінофестивалю. Вона звернулась до глядачів через відеозв'язок.

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У своїй промові Олена Зеленська повідомила про початок співпраці між Китаєм та Україною. Цьому допоможе саме індустрія кіно і телебачення, за словами першої леді.

Пекінський міжнародний кінофестиваль стане не лише чудовим прикладом всебічного обміну ідеями між кінематографістами й іншими секторами двох країн, а й важливою платформою для культурної співпраці між Китаєм і Україною,

– наголосила Зеленська.

Головною темою 11 Пекінського кінофестивалю є 100-річчя заснування Комуністичної партії Китаю. Водночас один з тижнів на заході буде присвячено українському кіно. Зокрема, покажуть фільми "Тіні забутих предків", "Камінний хрест", "Вечір на Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою" та інші.

Образ Олени Зеленської

Для відкриття міжнародного кінофестивалю перша леді обрала сіро-синій класичний жакет. Вона доповнила аутфіт вишуканими сережками-підвісками.

Олена Зеленська зібрала волосся в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Олена Зеленська / Фото "Інтерфакс-Україна"

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