За три дні у США Олена Зеленська продемонструвала кілька бездоганних образів. Якщо перші look були від іменитого бренду Litkovskaya, то останні – від української марки A.M.G. Brand.

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Символічний образ Зеленської в Конгресі США

Для появи перед конгресменами Олена Зеленська одягла строгий костюм чорного кольору – штани прямого крою та подовжений піджак з білою вставкою з символічною вишивкою. На ній ромби та квіти, котрі нагадують, що Україна – житниця Європи.

Костюм у кольорах сили та тендітності. Вишивка на піджаку – прообраз української сильної жінки. Зображення ромба та квітки символізують засіяне поле, а в нашому розумінні – це квітуча і зростаюча Україна,

– розповіли дизайнери A.M.G. Brand "КП в Україні".

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У цьому ж костюмі перша леді України поспілкувалася з Ненсі Пелосі – спікеркою Палати представників Конгресу США.

"Наша розмова була про чергові злочини Росії. Про дітей, яких вона вбила. Про забрані життя мирних українців. Про людей, які залишилися без даху над головою. Я щиро вдячна американцям за те, що вони з нами в найтемніші часи. Бо це наближає наш спільний світанок", – прокоментувала Зеленська у своєму телеграмі.

Олена Зеленська у костюмі A.M.G. Brand з символічною вишивкою / Фото з телеграм-каналу першої леді України

Цікаво, що для зустрічі з американками-лідерками Power women Зеленська теж обрала комплект від українського бренду A.M.G. Brand і теж у чорно-білих кольорах.