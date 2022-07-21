За три дня в США Елена Зеленская продемонстрировала несколько безупречных образов. Если первые look были от именитого бренда Litkovskaya, то последние от украинской марки A.M.G. Brand.

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Символический образ Зеленской в Конгрессе США

Для появления перед конгрессменами Елена Зеленская надела строгий костюм черного цвета – брюки прямого кроя и удлиненный пиджак с белой вставкой с символической вышивкой. На ней ромбы и цветы, напоминающие, что Украина – житница Европы.

Костюм в цветах силы и хрупкости. Вышивка на пиджаке – прообраз украинской сильной женщины. Изображение ромба и цветка символизируют засеянное поле, а в нашем понимании – это цветущая и растущая Украина,

– рассказали дизайнеры A.M.G. Brand "КП в Украине".

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В этом же костюме первая леди Украины пообщалась с Нэнси Пелоси – спикером Палаты представителей Конгресса США.

"Наш разговор был об очередных преступлениях россии. О детях, которых она убила. О забранных жизнях мирных украинцев. О людях, которые остались без крова. Я искренне благодарна американцам за то, что они с нами в самые темные времена. Потому что это приближает наш общий рассвет", – прокомментировала Зеленская в своем телеграме.

Елена Зеленская в костюме A.M.G. Brand с символической вышивкой / Фото из телеграм-канала первой леди Украины

Интересно, что для встречи с американками-лидерами Power women Зеленская тоже выбрала комплект от украинского бренда A.M.G. Brand и тоже в черно-белых цветах.