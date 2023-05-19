Олена Зеленська у вишитій блузці розповіла корейським журналістам про війну: фото першої леді

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом у Республіці Корея. Вона показала нові успіхи поїздки – днями перша леді зустрілась з журналістами.

Дружина президента Зеленського під час візиту до Республіки Корея дала кілька інтерв'ю корейським журналістам. Її часто запитували про те, яке зараз життя в Україні.

Дивіться також Олена Зеленська розхвалила TVORCHI за виступ під час обстрілу: "Головна перемога попереду"

Олена Зеленська поспілкувалась з корейськими журналістами

Відповідаючи на запитання, перша леді навела приклад із Херсона. Коли під обстріл потрапив вокзал, звідки відправлявся потяг. Він прибув до Львова, як і мав, – там його зустріли оплесками.

Ось образ всього життя українців зараз. Ризикуючи щодня – кожен та кожна роблять свою справу, вкладаються у перемогу. Як цей потяг, йдемо далі,

– зауважила Зеленська.

Олена Зеленська мала розмову з одним із найстарших видань Chosun Ilbo, а також із національним телеканалом KBS та інформаційним агентством Yonhap. "Для мене важлива нагода більше розповісти про Україну й українців корейським глядачам та читачам. Передала подяку за підтримку і розуміння – чужих війн у сучасному світі не буває".

Образи першої леді

Олена Зеленська продемонструвала різні образи у Республіці Корея. Спершу вона постала у білій блузці з об'ємними рукавами та вишивкою. Перша леді також одягнула чорні широкі штани й підкреслила талію ременем. Золота підвіска та укладка доповнили образ.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Також дружина президента позувала перед камерами у білосніжному костюмі з жакетом-кімоно. Цей образ вона обирала для участі у конференції "Азійське лідерство". Також перша леді зустрілась з президентом Республіки Кореї Юн Сок Йолем.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

, День вишиванки Олена Зеленська теж провела у Сеулі. Перша леді постала перед публікою у ніжній вишиванці молочного кольору

з об'ємними рукавами, а ще доповнила образ прикрасами.