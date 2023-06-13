У зустрічі також взяли участь військові і родичі дітей. Днями Зеленська відкрила монумент у Харкові, присвячений дітям, які загинули через війну Росії.

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Зеленська зустрілася з дітьми-героями

На заході "Діти-герої" перша леді України зустрілася з маленькими героями та поділилася їхніми історіями війни. Зокрема, були присутні:

7-річна Олександра Паскаль із Одеси, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, зараз дівчинка на протезі продовжує займатися спортивною гімнастикою;

12-річний Костянтин Орєхов із селища Велика Димерка, який врятував сестру, бабусю й дідуся з будинку після влучання ракети;

10-річна Нікіта Савічева із Сумщини, яка врятувала з пожежі двох молодших братиків і сестру;

12-річний Олександр Дем’яненко з Полтави, який виніс з охопленої вогнем квартири сестричку;

7-річна Соломія Реут із Дніпра, яка збирає гроші для ЗСУ, граючи в центрі міста на сопілці;

14-річний Арсен Аджубей із Білої Церкви, який попри аутизм створює й продає картини, щоб допомогти захисникам;

16-річний Валентин Чорний із села Гора на Київщині, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав прикордонникам;

9-річний Богдан Печений із Бахмута, який втратив обох батьків внаслідок російського обстрілу.



Зеленська на зустрічі з дітьми / Фото з її соцмереж

Олена Зеленська зазначила, що в той час, коли дорослі борються з нападником на полі бою, діти протистоять ворогу у свій спосіб.

Тисячі дітей по всій країні рятують, долають, допомагають. Їм випало надто багато – не лише як для дітей, а і як для будь-якої людини. Але вони показали й показують, як можна гідно з цим жити… Впевнена – скоро вони залишать війну позаду як епізод свого довгого і повноцінного життя. І житимуть його переможцями,

– висловилася перша леді.

За її словами, ці діти-герої рятують своїх близьких, допомагають нашим захисникам, не здаються після страшних поранень. "Зустріч із ними сьогодні була для мене неймовірним натхненням. Та водночас іще раз підтвердила: не в таких обставинах вони б мали ставати героями, не на війні", – додала Зеленська.

Образ Олени Зеленської на заході

На зустрічі Олена з'явилася у бежевому вбранні з коміром і V-подібним вирізом, під яким був темно-коричневий топ. Талію вона підкреслила шкіряним ремінцем.

Крім того, Зеленська зробила гарну зачіску, макіяж і прикрасила вуха крученими позолоченими сережками від українського бренду Gunia Project.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з її соцмереж

Нагадаємо, що днями Олена Зеленська на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо з'явилася у стильному костюмі кольору індиго, який складався із жакета на затин і штанів-кльош, і білому топі.