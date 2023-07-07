Автошколы для лиц с инвалидностью являются частью инициативы Елены Зеленской под названием "Без барьеров". В рамках которой Украина должна стать страной, предоставляющей равные возможности, комфорт и удобство всем украинцам во всех сферах.

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Образ первой леди Украины

На публике Елена Зеленская появилась в нежно-бежевом костюме, состоявшем из классического жакета с одной пуговицей и брюк в тон. Его она соединила с коричневой футболкой и туфлями на невысоких каблуках в похожем оттенке. Волосы первой леди были аккуратно уложены. На лице был макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах. Довершили аутфит лаконичные небольшие серьги.

Последние аутфиты Елены Зеленской