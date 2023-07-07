Автошколы для лиц с инвалидностью являются частью инициативы Елены Зеленской под названием "Без барьеров". В рамках которой Украина должна стать страной, предоставляющей равные возможности, комфорт и удобство всем украинцам во всех сферах.
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Образ первой леди Украины
На публике Елена Зеленская появилась в нежно-бежевом костюме, состоявшем из классического жакета с одной пуговицей и брюк в тон. Его она соединила с коричневой футболкой и туфлями на невысоких каблуках в похожем оттенке. Волосы первой леди были аккуратно уложены. На лице был макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах. Довершили аутфит лаконичные небольшие серьги.
Последние аутфиты Елены Зеленской
- На запись первого выпуска подкаста "Простыми словами" первая леди надела молочный костюм и футболку в тон. Его она соединила с массивными серьгами.
- Жена президента для недавнего интервью выбрала брючный костюм с голубой рубашкой. Образ Елена Зеленская довершила брошью харьковского ювелира Станислава Дрокина, которая была создана из обломка ракеты. Особое украшение называется "Незабудка".
- В фотосессии для испанского издания El Mundo первая леди Украины снялась в черном платье меди с длинными рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте. Свой аутфит она дополнила белыми туфлями-лодочкамы на шпильках.