Молочний костюм і підбори в шоколадному відтінку: Олена Зеленська відвідала лікарню у Литві

Олена Зеленська зустрілася з міністром охорони здоров'я Литви паном Арунасом Дулькісом. Разом вони завітали до Вільнюської університетської лікарні "Сантарос Клінікос". Перша леді України виглядала стримано та водночас дуже стильно.

Вона повідомила, що на зустрічі вдалося обговорити співпрацю литовської лікарні, фахівці якої були в складі медичної місії, що рятувала українців на Київщині, з обласною клінічною та дитячою лікарнями Миколаєва. Перша леді сподівається, що наступним кроком співпраці України та Литви буде порятунок ментального здоров'я українців.

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Олена Зеленська зачарувала діловим образом

Для зустрічі у Вільнюсі перша леді України обрала штанний костюм молочного кольору, який складався з подовженого двобортного жакета з ґудзиками та штанів такого ж відтінку. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.

Волосся першої леді було акуратно випрямлене, а на обличчі був легкий макіяж в коричневих відтінках з матовою помадою на губах.

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Перша леді в штанних костюмах: останнє