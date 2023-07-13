Молочний костюм і підбори в шоколадному відтінку: Олена Зеленська відвідала лікарню у Литві
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська зустрілася з міністром охорони здоров'я Литви паном Арунасом Дулькісом. Разом вони завітали до Вільнюської університетської лікарні "Сантарос Клінікос". Перша леді України виглядала стримано та водночас дуже стильно.
Вона повідомила, що на зустрічі вдалося обговорити співпрацю литовської лікарні, фахівці якої були в складі медичної місії, що рятувала українців на Київщині, з обласною клінічною та дитячою лікарнями Миколаєва. Перша леді сподівається, що наступним кроком співпраці України та Литви буде порятунок ментального здоров'я українців.
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Олена Зеленська зачарувала діловим образом
Для зустрічі у Вільнюсі перша леді України обрала штанний костюм молочного кольору, який складався з подовженого двобортного жакета з ґудзиками та штанів такого ж відтінку. Його вона поєднала з блузою, яка мала невисоку горловину, в шоколадному відтінку. Аутфіт довершили коричневі підбори з прямокутним носом. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.
Волосся першої леді було акуратно випрямлене, а на обличчі був легкий макіяж в коричневих відтінках з матовою помадою на губах.
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Перша леді в штанних костюмах: останнє
- Презентацію флагманського проєкту МВС "Автошколи для осіб з інвалідністю" Олена Зеленська відвідала в ніжно-бежевому костюмі, який складався з класичного жакета та штанів в тон. Аутфіт вона довершила коричневою футболкою, туфлями на невисоких підборах в схожому відтінку та невеликими сережками.
- На запис випуску подкасту "Простими словами" перша леді одягнула молочний штанний костюм і футболку в тон. З аксесуарів Олена Зеленська обрала масивні сережки.
- У нещодавньому інтерв'ю дружина президента України знялася в синьому костюмі з блакитною сорочкою. Образ вона довершила брошкою харківського ювеліра Станіслава Дрокіна, яка була створена з уламка ракети.