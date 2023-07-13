Она сообщила, что на встрече удалось обсудить сотрудничество литовской больницы, специалисты которой были в составе литовской медицинской миссии, спасавшей украинцев в Киевской области, с областной клинической и детской больницами Николаева. Первая леди надеется, что следующим шагом сотрудничества Украины и Литвы будет спасение ментального здоровья украинцев.
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Елена Зеленская очаровала деловым образом
Для встречи в Вильнюсе первая леди Украины выбрала брючный костюм молочного цвета, состоявший из удлиненного двубортного жакета с пуговицами и брюк такого же оттенка. Его она соединила с блузой, у которой была невысокая горловина, в шоколадном оттенке. Аутфит завершили коричневые каблуки с прямоугольным носом. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками.
Волосы первой леди были аккуратно выпрямлены, а на лице был легкий макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах.
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Первая леди в брючных костюмах: последнее
- Презентацию флагманского проекта МВД "Автошколы для лиц с инвалидностью" Елена Зеленская посетила в нежно-бежевом костюме, который состоял из классического жакета и брюк в тон. Аутфит она довершила коричневой футболкой, туфлями на невысоких каблуках в похожем оттенке и небольшими серьгами.
- На запись выпуска подкаста "Простыми словами" первая леди надела молочный брючный костюм и футболку в тон. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала массивные серьги.
- В недавнем интервью супруга президента Украины снялась в синем костюме с голубой рубашкой. Образ Елена Зеленская завершила брошкой харьковского ювелира Станислава Дрокина, которая была создана с обломка ракеты.