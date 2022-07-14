Це фото інстаграм приховає від вас, – Зеленська відреагувала на загибель дівчинки у Вінниці

Перша леді України, як мільйони інших українців, приголомшена трагедією, що сталась 14 липня у Вінниці. Станом на 17:55, відомо про 22 загиблих та десятки поранених та зниклих безвісти. Найбільше її "зачепила" смерть дворічної дівчинки, яку була у візку.

Усі соцмережі заполонили фотографії з обстріляної Вінниці зранку, 14 липня. Три ракетних удари влучили у центр міста, внаслідок чого зруйновано чимало цивільних об'єктів. У момент "прильоту" там перебували дворічна дівчинка з мамою, які зранку відправлялись на заняття з раннього розвитку дитини.

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Дівчинка Ліза загинула на місці у дитячому візку, а мамі Ірині відірвало ногу, проте вона вижила. Зараз за її життя борються в лікарні Вінниці. Фото трагедії залишила в інстаграмі перша леді України, яка відзначила цинізм інстаграму.

"Це фото Інстаграм приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета. Сьогодні. Вінниця, тил. 20 загиблих мирних людей у центрі міста – в офісній будівлі, в медичному центрі, на парковці... Серед них – троє дітей. Росія – держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", – написала Олена Зеленська.

У мережі вже з'явилось відео, як щасливі мама з донечкою йшли зранку по місту та не підозрювали, що за пару годин їх вб'ють росіяни у глибокому тилу, в центрі Вінниці.

Ракетні удари по Вінниці

Станом на вечір 14 липня кількість загиблих внаслідок удару по Вінниці зросла до 22, повідомили в Нацполіцїї. 39 людей залишаються зниклими безвісти.

Також близько 90 людей – поранені, 50 з них – у важкому стані.

Серед загиблих був учасник команди співачки ROXOLANA – звукорежисер Євген Коваленко, який був на місці трагедії, готуючись до вечірнього концерту в центрі Вінниці. Ще один колега зараз бореться за життя у лікарні.

У співачки Олі Цибульської також двоє колег з команди перебували на момент обстрілів у Вінниці. Вони теж перебувають у лікарні з важкими пораненнями.

Рятувальні операції на місці тривають. Для пошуку зниклих телефонуйте за номерами 67-01-20 або на 103.