Все соцсети заполонили фотографии с обстрелянной Винницы утром, 14 июля. Три ракетных удара попали в центр города, в результате чего разрушены многие гражданские объекты. В момент "прилета" там находились двухлетняя девочка с мамой, которые с утра отправлялись на занятия по раннему развитию ребенка.

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Девочка Лиза погибла на месте в детской коляске, а маме Ирине оторвало ногу, однако она выжила. Сейчас при ее жизни борются в больнице Винницы. Фото трагедии оставила в инстаграмме первая леди Украины, отметившая цинизм инстаграмма.

"Это фото Инстаграм скроет от вас как " травмирующее". Будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляску, маму... Российская ракета. 20 погибших мирных людей в центре города – в офисном здании, в медицинском центре, на парковке... Среди них – трое детей. Россия – государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его", – написала Елена Зеленская.

В сети уже появилось видео, как счастливые мама с дочерью шли утром по городу и не подозревали, что через пару часов их убьют россияне в глубоком тылу, в центре Винницы.

Ракетные удары по Виннице

По состоянию на вечер 14 июля количество погибших в результате удара по Виннице возросло до 22, сообщили в Нацполиции. 39 человек остаются пропавшими без вести.

Также около 90 человек – ранены, 50 из них – в тяжелом состоянии.

Среди погибших был участник команды певицы ROXOLANA – звукорежиссёр Евгений Коваленко , который был на месте трагедии, готовясь к вечернему концерту в центре Винницы. Еще один коллега сейчас борется за жизнь в больнице.

У певицы Оли Цыбульской также двое коллег из команды находились на момент обстрелов в Виннице. Они тоже находятся в больнице с тяжелыми ранениями.