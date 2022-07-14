Про поранення двох чоловіків повідомила 24 каналу представниця Олі Цибульської. За її словами, усі живі, проте лікарі продовжують надавати їм допомогу в операційних.

До слова Через ракетний удар у Вінниці член команди співачки Roxolana загинув: ще один бореться за життя

Один з них – наш "звукач" Андрій. Також був наш "світловик" – Діма. Станом на останні пів години – обидва живі, хоча поранені. Молимося за них,

– розповіла менеджерка.

У своєму інстаграмі Оля Цибульська також залишила сторіс про це, щоправда, розповіла лише про одного колегу-пораненого.



Цибульська розповіла, що її колега постраждав у Вінниці / Скриншот з інстаграму

Перед цим Цибульська опублікувала щемливі дописи про те, як росіяни тероризують Україну та завдали страшного болю вінничанам.



Оля Цибульська про трагедію у Вінниці 14 липня / Скриншоти з інстаграму

Варто додати, що від трьох ракетних ударів по центру міста постраждали також двоє членів команди співачки ROXOLANA. Разом з LAUD 14 липня вони повинні були дати концерт на місці, де сталась трагедія. За кілька годин до події члени команди були там і вели підготування. Один з них на ім'я Євген помер у лікарні від несумісних із життям поранень, інший чоловік Андрій досі бореться за життя.

Ракетний удар по Вінниці: головне

14 липня о 10:12 у Вінниці оголосили повітряну тривогу. О 10:47 у пабліках почали з'являтися повідомлення про вибухи в місті. Згодом цю інформацію підтвердив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано медичний центр і будинок побуту "Ювілейний". Три ракети влучили в ціль, ще 4 нашим захисникам вдалося збити.

Після "прильотів" спалахнула пожежа. Вогонь від неї перекинувся також на стоянку з автомобілями. Внаслідок цього зайнялись десятки автівок

Станом на 15:35 відомо, що ворог забрав життя щонайменше 20 людей, серед них – діти. 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, 50 з них – у важкому стані.

Важливо! Рятувальні операції на місці тривають. Для пошуку зниклих телефонуйте за номерами 67-01-20 або на 103.