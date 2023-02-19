Намагаюся розсмішити, – Зеленська розповіла, як жартує з президентом під час війни

Олена Зеленська дала інтерв'ю південнокорейському каналу Channel A. Там її запитали про те, як підтримує чоловіка-президента під час війни. Перша леді зізналася, що особливих ритуалів у неї немає, просто намагається розсмішити.

Кума та близька подруга Олени Зеленської Олена Кравець розповідала, що жартує вона розумніше за президента. Як з'ясувалося, саме гумором перша леді України розслабляє та підтримує чоловіка.

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Зеленська намагається розсмішити чоловіка-президента

На щастя, ми з ним давно друзі та партнери, підтримую і я його, і він мене постійно. І це було завжди. У нас немає якихось ритуалів особливих або секретних, якими могла б поділитися. Просто іноді намагаюся його розсмішити, це вже дає йому більше наснаги, він може розслабитися,

– зізналася Олена Зеленська.

Олена Зеленська з Володимиром Зеленським / Фото з телеграму першої леді

Вона зауважила, що навіть президенту воюючої країни важливо чути, на перший погляд, банальні слова підтримки, знайомі всім українцям.

Я дякую йому за те, що його підтримка завжди відчувається. Зі свого боку намагаюся робити те саме… Це звичайні слова підтримки рідної людини: "Тримайся, все буде добре", "Ми все витримаємо, ми разом, це найголовніше,

– поділилася дружина президента.

Тоді як Володимир Зеленський допомагає їй готуватися до надважливих зустрічей і виступів. "Він мене налаштовує, роз'яснює мені основні мої меседжі, яких я маю досягти", – каже перша леді України.

Цікаво, що навіть вітаючи чоловіка з днем народження, Олена Зеленська зауважила, що за останній рік він набагато менше усміхається. Тож у 45 побажала йому "більше причин для усмішки", бо хоче усміхатися разом з ним.