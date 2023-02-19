Кума и близкая подруга Елены Зеленской Елена Кравец рассказывала, что шутит она умнее, чем президент. Как выяснилось, именно юмором первая леди Украины расслабляет и поддерживает мужа.

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Зеленская пытается рассмешить мужа-президента

К счастью, мы с ним давно друзья и партнеры, поддерживаю и я его, и он меня постоянно. Это было всегда. У нас нет каких-нибудь ритуалов особых или секретных, которыми могла бы поделиться. Просто иногда пытаюсь его рассмешить, это уже дает ему больше воодушевления, он может расслабиться,

– призналась Елена Зеленская.

Елена Зеленская с Владимиром Зеленским / Фото с телеграмма первой леди

Она отметила, что даже президенту воюющей страны важно слышать, на первый взгляд, банальные слова поддержки, знакомые всем украинцам.

Я благодарю его за то, что его поддержка всегда чувствуется. Со своей стороны пытаюсь делать то же… Это обычные слова поддержки родного человека: "Держись, все будет хорошо", "Мы все выдержим, мы вместе, это самое главное,

– поделилась супруга президента.

В то время как Владимир Зеленский помогает ей готовиться к сверхважным встречам и выступлениям. "Он меня настраивает, разъясняет мне основные мои месседжи, которых я должна достичь", – говорит первая леди Украины.

Интересно, что даже поздравляя мужа с днем рождения, Елена Зеленская отметила, что за последний год он гораздо меньше улыбается. Так что в 45 пожелала ему "больше причин для улыбки", потому что хочет улыбаться вместе с ним.