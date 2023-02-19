Кума та близька подруга Олени Зеленської Олена Кравець розповідала, що жартує вона розумніше за президента. Як з'ясувалося, саме гумором перша леді України розслабляє та підтримує чоловіка.

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Зеленська намагається розсмішити чоловіка-президента

На щастя, ми з ним давно друзі та партнери, підтримую і я його, і він мене постійно. І це було завжди. У нас немає якихось ритуалів особливих або секретних, якими могла б поділитися. Просто іноді намагаюся його розсмішити, це вже дає йому більше наснаги, він може розслабитися,

– зізналася Олена Зеленська.

Олена Зеленська з Володимиром Зеленським / Фото з телеграму першої леді

Вона зауважила, що навіть президенту воюючої країни важливо чути, на перший погляд, банальні слова підтримки, знайомі всім українцям.

Я дякую йому за те, що його підтримка завжди відчувається. Зі свого боку намагаюся робити те саме… Це звичайні слова підтримки рідної людини: "Тримайся, все буде добре", "Ми все витримаємо, ми разом, це найголовніше,

– поділилася дружина президента.

Тоді як Володимир Зеленський допомагає їй готуватися до надважливих зустрічей і виступів. "Він мене налаштовує, роз'яснює мені основні мої меседжі, яких я маю досягти", – каже перша леді України.

Цікаво, що навіть вітаючи чоловіка з днем народження, Олена Зеленська зауважила, що за останній рік він набагато менше усміхається. Тож у 45 побажала йому "більше причин для усмішки", бо хоче усміхатися разом з ним.