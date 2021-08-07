Близької дружби бути не може, – Олена Зеленська розповіла про стосунки з першими леді

У новому великому інтерв'ю Олена Зеленська була достатньо відвертою і розповіла про стосунки з дружинами президентів. Вона заявила, що дружби між першими леді немає і бути не може. У чому ж причина, дізнавайтеся нижче.

Дружина Зеленського не проти тісної дружби з першими леді провідних країн світу. Однак спілкуватися в кулуарах жінки не можуть, лише на офіційних зустрічах, які проходять в присутності їхніх чоловіків.

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Ніякої близької дружби бути не може. У нас мало можливостей спілкуватися окремо від офіційних візитів наших чоловіків,

– поділилась Олена Зеленська.

Вона намагається контактувати з колегами – веде телефонні перемовини й вітає зі святами. На тлі нових обставин, продиктованих пандемією, перша леді України здійснила кілька відеодзвінків, аби обмінятися досвідом щодо адаптації своєї роботи.

До слова, саме з ініціативи Олени Зеленської в Києві вперше відбудеться саміт перших леді та джентльменів. Він пройде 23 серпня, напередодні Дня незалежності.

"Спілкування між дружинами президентів відбувається тільки в рамках офіційних візитів, але цього замало. Є великі проєкти, якими можна ділитися, є енергія та зусилля, які потрібно об'єднувати", – пояснила дружина президента.

як сподівається Зеленська, саміт перших леді та джентльменів стане майданчиком для обміну досвідом і об'єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проєктах.

Зазначимо, Олена Зеленська не вперше розсекречує стосунки з першими леді. У телевізійному інтерв'ю Наталії Мосейчук вона захоплено розповідала про Бріжит Макрон – першу леді Франції.