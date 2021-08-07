Жена Зеленского не против тесной дружбы с первыми леди ведущих стран мира. Однако общаться в кулуарах женщины не могут, лишь на официальных встречах, которые проходят в присутствии их мужей.
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Никакой близкой дружбы быть не может. У нас мало возможностей общаться отдельно от официальных визитов наших мужей,
– поделилась Елена Зеленская.
Она пытается контактировать с коллегами – ведет телефонные переговоры и поздравляет с праздниками. На фоне новых обстоятельств, продиктованных пандемией первая леди Украины осуществила несколько видеозвонков, чтобы обменяться опытом по адаптации своей работы.
К слову, именно по инициативе Елены Зеленской в Киеве впервые состоится саммит первых леди и джентльменов. Он пройдет 23 августа, накануне Дня независимости.
"Общение между женами президентов происходит только в рамках официальных визитов, но этого мало. Есть большие проекты, которыми можно делиться, есть энергия и усилия, которые нужно объединять", – пояснила жена президента.
Отметим, Елена Зеленская не впервые рассекречивает отношения с первыми леди. В телевизионном интервью Наталье Мосейчук она увлеченно рассказывала о Брижит Макрон – первой леди Франции.
- Жена Зеленского назвала ее смелой женщиной, которая не обращает внимание на сплетни.
- Брижит Макрон посоветовала коллеге не считаться ни с кем и жить так, как ей хочется.