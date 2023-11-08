У піджаку з акцентним коміром: Зеленська підкорила образом під час зустрічі з першою леді Польщі

Нещодавно Олена Зеленська провела важливу онлайн-зустріч із першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою. У центрі дискусії було можливе впровадження в Польщі навчальних програм, спрямованих на підготовку майбутніх усиновлювачів, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників і патронатних вихователів.

До того ж обидві перші леді детально ознайомилися з підсумками третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві у вересні. Під час розмови дружина президента України виглядала елегантно, одягнувши модний піджак з ефектним чорним коміром.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України одягнула стильний діловий піджак сірого кольору з витонченим чорним коміром. Демонструючи вишуканий смак, вона також підібрала пару срібно-золотих сережок. Крім того, Олена Зеленська вклала волосся в елегантні легкі локони та зробила нюдовий макіяж.

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