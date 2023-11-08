У піджаку з акцентним коміром: Зеленська підкорила образом під час зустрічі з першою леді Польщі
Джерело:Олена Зеленська
Нещодавно Олена Зеленська провела важливу онлайн-зустріч із першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою. У центрі дискусії було можливе впровадження в Польщі навчальних програм, спрямованих на підготовку майбутніх усиновлювачів, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників і патронатних вихователів.
До того ж обидві перші леді детально ознайомилися з підсумками третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві у вересні. Під час розмови дружина президента України виглядала елегантно, одягнувши модний піджак з ефектним чорним коміром.
Не пропустіть "На них хочеться дивитися вічно": наймиліші відео Олени та Володимира Зеленських
Образ Олени Зеленської
Перша леді України одягнула стильний діловий піджак сірого кольору з витонченим чорним коміром. Демонструючи вишуканий смак, вона також підібрала пару срібно-золотих сережок. Крім того, Олена Зеленська вклала волосся в елегантні легкі локони та зробила нюдовий макіяж.
Нещодавні аутфіти першої леді
- На зустріч з представниками компанії Google Олена Зеленська одягла атласну сорочку темного кольору хакі в поєднанні з чорним класичним піджаком. Щоб додати нотки елегантності, Зеленська доповнила свій вишуканий образ срібними сережками-кільцями.
- Перша леді завітала на захід "На шляху до подолання гендерного розриву в оплаті праці" у вишуканому сірому штанному костюмі. Вбрання, що складається з піджака та штанів у графітовому відтінку, було зі смаком доповнено чорною сорочкою.
- Наприкінці вересня Олена та Володимир Зеленські відвідали Канаду з робочим візитом. У парламент перша леді завітала в чорному штанному костюмі від українського бренду GASANOVA. Її стильне вбрання доповнили чорні підбори-човники та мінімалістичні прикраси.