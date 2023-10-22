У тіктоці такі ролики часто збирають чимало лайків, коментарів та збережень. Тож, 24 Канал зібрав наймиліші відео Зе та першої леді. Ролики з зустрічей, інтерв'ю та спільних поїздок Володимира та Олени – дивіться далі.
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Наймиліші відео Володимира та Олени Зеленських
Зазвичай користувачам дуже подобаються такі відео, тож вони залишають чимало приємних коментарів про зіркову пару.
- "Перший президент, який так веде за собою і боготворить першу леді";
- "Які вони класні. На них хочеться дивитися вічно. Я щаслива, що саме у нас в Україні такий президент";
- "Як він тане перед нею. Супер. Такі чудові";
- "Які ж вони круті";
- "Це приклад порядної сім'ї";
- "Найкраща пара України, хто не згоден, той згоден".
Історія кохання Володимира та Олени Зеленських: що відомо
- Володимир та Олена обоє родом з Кривого Рогу, де навчалися у паралельних класах. У гімназії не дуже товаришували, проте згодом завдяки спільному знайомому в них зав'язалися романтичні стосунки.
- Згодом вони були не лише парою, а й колегами – Зеленська писала тексти для виступів команди коханого ще з часів КВК. Пізніше вона стала однією з авторок "Кварталу 95", час від часу з'являючись на сцені, коли це було потрібно.
- Пара скріпила своє кохання обітницями 6 вересня 2003 року. У наступному році у них народилася донька Олександра, а у 2013 році – син Кирило.
- Дівчина навчається в одному із університетів України на юридичному факультеті, а Кирило із задоволенням прокладає свій шлях у шкільному житті.
- Раніше Олена розповідала, що її син зацікавився різною зброєю та військовими тонкощами через війну в Україні.
- Відомо, що президент не живе разом з дітьми та коханою, втім інколи їм вдається зустрітися.