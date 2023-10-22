У тіктоці такі ролики часто збирають чимало лайків, коментарів та збережень. Тож, 24 Канал зібрав наймиліші відео Зе та першої леді. Ролики з зустрічей, інтерв'ю та спільних поїздок Володимира та Олени – дивіться далі.

До теми "Приклад для всіх": Володимир Зеленський замилував мережу поцілунком з дружиною – чуттєве відео

Наймиліші відео Володимира та Олени Зеленських

Зазвичай користувачам дуже подобаються такі відео, тож вони залишають чимало приємних коментарів про зіркову пару.

"Перший президент, який так веде за собою і боготворить першу леді";

"Які вони класні. На них хочеться дивитися вічно. Я щаслива, що саме у нас в Україні такий президент";

"Як він тане перед нею. Супер. Такі чудові";

"Які ж вони круті";

"Це приклад порядної сім'ї";

"Найкраща пара України, хто не згоден, той згоден".

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