Стрічки у соціальних мережах рясніють величезною кількістю промовистих фото. Українці позують з прапорами, у вишиванках, з усмішками на обличчі. Вони щиро радіють та вітають країну. Як це роблять відомі люди України – дивіться далі у добірці Showbiz 24!
Дивіться також Саніна, Джамала, Вакарчук: у Києві відбувся концерт "Ковчег "Україна"
Українські зірки вітають з Днем Прапора
Сергій Притула
Шоумен і громадський діяч опублікував фотографію, на якій позував разом із дружиною та двома дітьми. Усі члени сім'ї Сергія тримали в руках українські прапори та одягнули форму збірної України з футболу. Деякі прапори Притула привіз з Донбасу, де неодноразово бував під час війни. Той, що він тримав у руках, з написом "Сімферополь", отримав на одному з матчів збірної 11-12 років тому. Відтоді береже його та бере з собою на всі матчі.
"З Днем Державного Прапора, шановні!", – написав під знімком Притула.
Сергій Притула з сім'єю привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму ведучого
Лілія Ребрик
Ведуча оприлюднила світлину, де постала перед камерою у розкішній вишитій сукні: "З Днем Державного Прапора!".
Лілія Ребрик привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму ведучої
The Hardkiss
Фронтвумен гурту The Hardkiss також позувала у вишитій сукні. "З Днем Державного Прапора України!", – привітав колектив.
Юлія Саніна привітала з Днем Прапора / Фото з фейсбуку The Hardkiss
Юрій Горбунов
Ведучий разом з колегами був на відкритті Географічного центру України та мав честь бути присутнім на піднятті прапора: "З Днем Прапора, рідна країно!".
Юрій Горбунов з колегами на відкритті Географічного центру України / Фото з інстаграму ведучого
Наталка Карпа
Артистка опублікувала фото з одного з виступів, де тримає в руці великий український прапор. "Пишаюся тим, що українка", – лаконічно підписала знімок Наталка.
Наталка Карпа привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму співачки
Алла Мазур
"Тут такі фото сьогодні прилетіли. Якість не дуже. Але як не порадіти нашому стягу і на цих вулицях? Бо вільний і незалежний!
З Днем Державного Прапора України, друзі!", – написала ведуча під фото, де показала український прапор біля Кремля.
Український прапор у Москві / Фото з інстаграму Алли Мазур
Олександр Пономарьов
"Вітаю всіх із Днем Державного Прапора України! Слава Україні!", – написав під фото Олександр.
Олександр Пономарьов привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму співака
Святослав Вакарчук
"З Днем нашого Прапора! Слава Україні!", – привітав Вакарчук.
Святослав Вакарчук привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму співака